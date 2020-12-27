الإسماعيلي 2004 يتغلب علي التل الكبير بسباعية

فاز فريق الإسماعيلى مواليد ٢٠٠٤ على التل الكبير بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما لحساب دوري المنطقة. سجل الاهداف كل من أحمد أيمن وحسن منصور ومحمد خطار هدفين بينما أحرز يوسف حسين.

بدأ الفريق تشكيل مكون من..

حارس مرمى.. عبدالرحمن عبدالمنعم

خط الدفاع.. احمد أيمن، محمد شرقاوي، عبدالله سالم، عبدالرحمن محمود، خط الوسط أحمد السيد(احمد محمود) محمد مرعي، يوسف الجرحى، خط الهجوم.. حسن منصور ، محمد خطاري، مصطفي ماندو(يوسف حسين). خطاري، مصطفي ماندو(يوسف حسين). جهاز فني مكون من ك. خالد القماش مدير القطاع

ك. سيد الحداد مشرف عام

ك. مصطفي جودة مدير إداري فريق٢٠٠٤

ك. محمد شعبان مدير فني

ك. أحمد مرعي مدرب

ك. محمد فوكس مخطط أحمال

ك. أحمد النجار مدرب حراس

محمد حسن أخصائي علاج طبيعي

محمد إبراهيم إداري الفريق

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