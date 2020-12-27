الإسماعيلي 99 يفوز على الزمالك

فاز فريق الإسماعيلى مواليد ٩٩ على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأخير بالقاهرة. أحرز هدف الإسماعيلي حازم مرسى، ليرتقع رصيده إلى ١٦ نقطة فى المركز الأول. بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من .. حارس مرمى .. عبد الرحمن صلاح خط الدفاع .. محمد مصيلحى ومحمد نصر وماجد عبدالقادر وكريم علاء. خط الوسط .. أحمد فوزى ومحمد الضرف ومحمد سليمان ومحمود عبد الله. ومحمود عبد الله. خط الهجوم .. مروان شوقى، إسلام فراج يقود فريق الإسماعيلي .. عطية صابر مدير فنى وأيمن كمال مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى ومحمد صالح مدير إداري الفريق وباسم فتحى اخصائى علاج طبيعى و عسقلانى شعيب مخطط أحمال.

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