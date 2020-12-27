كريستيانو رونالدو لاعب القرن من جلوب سوكر

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني المتوج بخمسة ألقاب في 2020، بجائزة “جلوب سوكر” لأفضل لاعب لهذا العام في الحفل الذي اقيم الأحد في دبي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو.

كما نال نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتينج لشبونة سابقًا البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة لاعب القرن للفترة من 2001 حتى 2020.

وتقام جوائز “جلوب سوكر” منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وحصد ليفاندوفسكي الذي ساهم في قيادة بايرن ميونيخ إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا ثم الكأس السوبر المحلية والكأس السوبر الأوروبية، جائزة افضل لاعب متفوقًا على رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي الذي توج هذا العام بجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل لاعب وجائزة “فيفا” لأفضل لاعب أيضا، “فخورًا لاني هنا ولفوزي بالجائزة، ففي عام 2020 هناك الكثير من الاحداث السعيدة لي وللنادي، ما قمنا به (إحراز الخماسية) هو تاريخي وإستثنائي”.

وفي السباق على جائزة لاعب القرن، تفوق رونالدو الذي سبق له الفوز باللقب ست مرات، بينها 4 متتالية من 2016 حتى 2019، على ميسي والبرازيلي رونالدينيو والمصري محمد صلاح.

وفاز الالماني هانز فليك (بايرن ميونيح) بجائزة افضل مدرب، والاسباني بيب جوارديولا ( مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ سابقًا) بجائزة مدرب القرن.

واستأثر بايرن ميونيخ بالألقاب من خلال فوز بجائزة افضل ناد، في حين ذهب نادي القرن لريال مدريد الاسباني.

وفي الجوائز الأخرى فاز الأهلي المصري بجائزة افضل ناد في أفريقيا والشرق الاوسط، وإيكر كاسياس حارس ريال مدريد وبورتو البرتغالي السابق بجائزة افضل مسيرة لاعب، والبرتغالي جورج منديش بجائزة افضل وكيل اعمال في القرن الحالي.

وسبق حفل توزيع الجوائز اقامة مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي تحدث فيه إنفانتينو وأكد في كلمته أن “2020 كان عامًا صعبًا، ونتذكر رحيل مارادونا احد الذين جعلونا نحب اللعبة، وكذلك إنفجار مرفأ بيروت وفيروس كوفيد-19 الذي أوقف النشاط الرياضي لفترة وجعلنا ندرك ان الصحة أهم من كرة القدم”.

وتابع” لدينا أولوية في الوقت الحالي وهي حماية اللاعبين وإعادة صياغة البطولات من اجل تحقيق التوازن بين المنتخبات والأندية والدوريات والبطولات المختلفة سواء القصيرة أو الطويلة، وذلك لأن الوضع يتطلب تقليص السفر من أجل الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على الصحة”.