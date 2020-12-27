فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الدحيل والاهلي في الدوري القطري “الطوفان يضرب نيبوشا بخماسية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الدحيل والاهلي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 في الجولة 11 من الدوري القطري، والمنتهية بفوزًا كاسح للطوفان على رجال المدرب المونتنيجري “نيبوشا يوفوفيتش”.

اكتسح فريق الدحيل مستضيفه الاهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاحد على ملعب “حمد بن خليفة” بالنادي الاهلي.

وكان الاهلي البادئ بالتسجيل عن طريق “ناصر صالح الخلفان” في الدقيقة الثانية برأسية قوية، قبل ان يأتي الرد من الدحيل قاسيًا بتسجيلهم 3 أهداف متتالية في ظرف 10 دقائق فقط، إذ احرز “إيدواردو بيريرا رودريجيز” هدف التعادل في الدقيقة الخامسة، وسجل “أحمد ياسر محمدي” الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، وزاد “ايدميلسون جونيور” الغلة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (12)، وقبل نهاية الشوط قلص “نبيل الزهر” الفارق للاهلي بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطوفان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تسجيل الاهداف، وهذه المرة كانت من نصيب لخويا حيث احرز “المعز علي عبدالله” الهدف الرابع في الدقيقة (56)، ورفض الاهلي الاستسلام بتسجيلهم الهدف الثالث عن طريق “نبيل الظهر”، قبل ان يقضي “محمد مونتاري” على آمال رجال نيبوشا في العودة إلى المباراة بتسجيله الهدف الخامس.

اهداف مباراة الدحيل والاهلي (5-3)

ويهذه النتيجة رفع فريق “الدحيل” رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاهلي عند 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

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