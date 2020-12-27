اخبار السعودية | مدرب الأهلي يصف الفوز على الرائد بـ “الشاق جدًا”

أعرب الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بعدما تمكن فريقه من قلب تأخره أمام الرائد بهدف نظيف إلى فوز 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال فلادان في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” :”تمكنا من تحقيق فوز مهم في مباراة كانت صعبة للغاية وأمام فريق قوي وصنع العديد من الفرص ويقدم مباريات أكثر من ممتازة، “.

وتابع حديثه ميلوفيتش :”ارتكبنا خطأ غبيا كلفنا ركلة جزاء غبية ومثل هذا الأخطاء لابد أن نتلاشاها في أسرع وقت ممكن لكي نواصل مسيرتنا بنجاح”.

وأضاف قائلًا :”تحدثنا بين الشوطين وكان لابد من ردة فعل لكن في النهاية ما بيني وبين اللاعبين في غرفة الملابس أسرار لا أبوح بها”.

وأوضح فلادان أن عبد الرحمن غريب لاعب مميز ويصنع الفارق ولكنه لا يتحدث عن لاعب محدد بل يتحدث عن الفريق بشكل كامل.

من جانبه ،أعرب النجم السوري عمر السومة عن سعادته البالغة بالفوز، وأكد أن فريقه لم يقدم المطلوب خلال الشوط الأول وكان الرائد أحق بالتقدم.

وأضاف السومة :”صب المدرب غضبه علينا بين الشوطين وكان قاسيا لذلك حاولنا في الشوط الثاني تحسين المستوى”.

وأكد : “قررت مني لنفسي النزول لوسط الملعب وفتح المساحات لزملائي والحمد لله قدمت تمريرة حاسمة لمتريتا وسجلت من ضربة ثابتة هدف الفوز”.

وعن تجديد عقده ،قال السومة :”تركيزي منصب حالياً مع الفريق ومازال في عقدي ستة أشهر لكن أمور التجديد تسير بشكل مقبول”.

من جانبه قال الحارس محمد العويس :”الحمد لله على الفوز”.

وأكد :”في أي وقت يكون الفريق في حاجة لي لن أخذله أبدًا”.

وأضاف العويس :”مشوار الدوري مازال طويلًا والمنافسة شرسة ونحن نركز في مبارياتنا ولا ننظر لنتائج الفرق الأخرى”.