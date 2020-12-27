اخبار السعودية | مدرب العين يشدد على أحقية فريقه بالفوز أمام التعاون

أكد الألماني مايكل سكيب، المدير الفني لنادي العين أن فريقه استحق الفوز على التعاون 1 / صفر اليوم الأحد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال سكيبه في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة :”‏قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الحصول على الثلاث نقاط”.

وأضاف :”كل مباراة نظهر بشكل أفضل من المباراة السابقة، وفي الجولة المقبلة سنحارب من أجل النقاط الثلاث”.

ويستعد العين لمواجهة أبها في الجولة الحادية عشر من الدوري.

ويقدم فريق نادي العين أداء مُميزًا رغم ظهوره الأول في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصد عشر نقاط حتى الآن.