بث مباشر | شاهد مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان في الدوري المغربي INWI “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لقمة مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري المغربي للمحترفين INWI بين مولودية وجدة ونهضة بركان، والمعروفة اعلاميًا بـ “ديربي الشرق”.

تنطلق مباراة مولودية وجدة ونهضة بركان في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت المغرب، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على الملعب الشرفي بوجدة (ستاد دونور).

وينقل البث المباشر لمباراة المولودية الوجدية والنهضة البركانية عبر القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”، ويبثه كذلك الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت.

يسعى نهضة بركان لتعويض الخسارة التي مُني بها على ملعبه أمام الرجاء البيضاوي في قمة الجولة الرابعة، واستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها مولودية وجدة هذا الموسم، حيث يقبع تحت قيادة المدرب الجديد “عبد السلام وادو” في المرتبة الـ16 والأخيرة من جدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

ويحتل نهضة بركان المركز السادس برصيد 7 نقاط، ويأمل في تحقيق النقاط الثلاث للصعود إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن اتحاد طنجة، حيث خسر الثنائي “شباب المحمدية والمغرب الفاسي” أمام الرجاء والوداد يوم أمس السبت، ما سيفسح أمامه الطريق لمنافسة طنجة فقط على المركز الثالث، المفضل له في الأعوام الفارطة.

وتفوق الفريق البرتقالي على مولودية وجدة ذهابًا وإيابًا في آخر مواجهتين بينهما في منافسات الدوري المغربي موسم 2020/2019، بنفس النتيجة 1/صفر.

ولم يفز مولودية وجدة سوى مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات له أمام بركان، كانت بنتيجة 1/صفر على الملعب الشرفي بوجدة يوم 20 فبراير 2019 ضمن الجولة 16 من المسابقة، وسجل الهدف “عبد الله خفيفي” الذي لا يزال يلعب مع الفريق حتى الآن.

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