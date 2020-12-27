فيديو يوتيوب | شاهد اهداف تونس وليبيا فى بطولة شمال أفريقيا للشباب (أقل من 20 عاما)

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة منتخب تونس ومنتخب ليبيا فى بطولة شمال افريقيا للشباب (أقل من 20 عاماً) والمؤهلة لأمم أفريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 بالجولة الخامسة.

ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عاما تأهله لكأس أمم افريقيا التي تحتضنها موريتانيا في 2021 عقب فوزه اليوم الأحد على حساب منتخب ليبيا بهدف نظيف.

ويدين المنتخب التونسي الذي يدربه ماهر الكنزاري، بفوزه الصعب الى مهاجمه شهاب العبيدي لاعب النادي الأفريقي.

وسجل العبيدي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 85 ليمنح (نسور قرطاج) بطاقة التأهل للنهائيات، حيث كانت تونس تحتاج الى نتيجة واحدة وهي الفوز من أجل التأهل في حين كان يكفي ليبيا التعادل.

وكان المنتخب الليبي الأخطر في المباراة والأقرب لافتتاح التسجيل ولكن تونس حسمت اللقاء في الوقت القاتل من ضربة رأس متقنة من العبيدي إثر تمريرة عرضية من حسن العياري لاعب شفيلد يونايتد الإنجليزي.

وشهدت نهاية المباراة أعمال عنف وشغب من جانب لاعبي ليبيا.

وقال مدرب تونس الكنزاري عقب المباراة “كنت توقعت صعوبة المباراة. لا يمكن التكهن بالنتيجة في لقاءات الديربي. يملك المنتخب الليبي أفضل اللاعبين المهاريين في شمال أفريقيا وقدم مباراة كبيرة”.

واستضافت تونس بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث ضمت أيضا منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا فيما انسحب منتخب مصر بعد الكشف عن عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف بعثته.

تقاسم منتخب تونس الصدارة مع نظيره المغربي برصيد خمس نقاط، ليصعدا سويا لأمم أفريقيا للشباب في موريتانيا، حيث حقق كل منهما انتصارا وحيدا وتعادلين، وأحرز كلاهما هدفين وسكنت شباكهما هدف واحد.

إليكم فيديو يوتيوب هدف المباراة..

فيديو يوتيوب ملخص المباراة..

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