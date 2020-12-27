وست بروميتش يوقف ليفربول ويجبره على التعادل

أوقف وست بروميتش مضيفه ليفربول مانحاً فرصة إضافية للفرق المتربصة بالريدز كي يذللوا الفارق مع المتصدر وحامل اللقب.



أضاع ليفربول فرصة الفوز على ضيفه وست بروميتش عندما تعادل معه 1-1 اليوم الأحد في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وكان ليفربول الطرف الأفضل والأكثر سيطرة طوال اللقاء وافتتح التسجيل مبكراً بفضل السنغالي ساديو مانيه (12) لكن النيجيري أجاي عدل النتيجة في الوقت القاتل (82).



وحاول ليفربول في الدقائق المتبقية اقتناص النقاط الثلاث لكن تكتل وست بروميتش وسوء حظ زملاء المصري محمد صلاح أبقى النتيجة على حالها.



ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الوصيف فيما صار رصيد الضيف 8 نقاط في المركز التاسع عشر.