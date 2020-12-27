ليدز يونايتد يفوز بصعوبة على بيرنلي ووست هام يتعادل مع برايتون

حقق فريق ليدز يونايتد انتصاراً مهماً له بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف الأحد ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتمكن مهاجم ليدز باتريك بامفورد من إهداء الثلاث نقاط لفريقه عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من اللقاء.



ورفع ليدز رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادلين و7هزائم، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة فقط في المركز السادس عشر بعد أن لقي خسارته السابعة مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات.



وهذا هو الهدف العاشر لبامفورد في 15 مباراة في "بريميرليغ" هذا الموسم.



وبتعادله الرابع مقابل ستة انتصارات وخمس هزائم، رفع وست هام رصيده الى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما بات رصيد برايتون الذي فرط بفوزه الأول في المراحل الست الأخيرة والثالث فقط هذا الموسم، 13 نقطة في المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

المصدر: بي إن سبورت