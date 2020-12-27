شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يدخل المربع الذهبي للدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الاتفاق فوزا غاليا على مضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية» ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين».

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الاتفاق بهدف عن طريق سليمان دوكارا في الدقيقة 25، وتعادل للقادسية حسن محمد العمري من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 52 نجح عبدالله على هزازي في تسجيل هدف الفوز لفريق الاتفاق من ضربة رأس، ليحقق الفريق القاصمي بقيادة المدير الفني خالد العطوي انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق إلى 17 نقطة ويرتقي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر.