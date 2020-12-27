شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عماد عبدالعزيز: «الزمالك بتاريخه وبطولاته عمره ما يهتز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار عماد عبدالعزيز، الرئيس الجديد للجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن النادي الأبيض قادر على تجاوز الأزمة اتي يمر بها حاليًا.

وقال عماد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، مع الإعلامى سيد على، :«نادى الزمالك بتاريخه وبطولاته عمره ما يهتز، وكفيل بتجاوز كل الأزمات».

وأضاف: «اللجنة تبذل جهد كبير لنمر بسلام في هذه المرحلة، وقادرون على تجاوزها وجارى تدبير بعض الموارد المالية لتساعد اللجنة للسير قدما لصالح نادى الزمالك».

وعن فوز النادى الأهلى بجائزة نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة «حلوب سوكر» بدبى، قال: «النادى الأهلى نادى كبير ونادى جماهيرى ونادى بطولات، ونادى الزمالك كبير ونادى بطولات، ونبارك لمحمود الخطيب»، مضيفا :«لا أهلى بدون زمالك ولا زمالك بدون أهلى».