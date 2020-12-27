شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «رونالدو» بعد حصوله على جائزة لاعب القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالى، على توجيه الشكر للقائمين على حفل جوائز «جلوب سوكر»، التي حصد فيها جائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 في خلال الحفل المقام على هامش مؤتمر دبى الرياضى الدولي.

ونشر رونالدو صورة له مع الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب قائلاً: «بينما انا على وشك الاحتفال بعامى العشرين كلاعب كرة قدم محترف، فإن جلوب سكور هو أفضل تقدير أحظي به من الفرح والفخر، حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة، تهانينا لروبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام، والى هانز فيك مدرب العام، وإلى جوارديولا كمدرب القرن، ايضاً بيكيه على جائزته».

وأضاف الدون قائلاً: «يجب أن أشكر مرة آخري، العائلة المالكة في دبي على الاحترام والصداقة والضيافة التي اتلاقها دائماً في دبي الرائعة، ولجميع جمهوري الذين صوتوا لي في هذة الجائزة، على الانترنت والتي وصلت لأكثر من 21 مليون صوت، شكراً لكم».

