شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، انضمام سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي إلى قائمة المصابين في الفريق الأزرق، بعد إصابته بآلام في مفصل القدم، حيث أجرى الأحد، فحص بالأشعة تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، وسيتحدد بناءً عليه مدة برنامجه العلاجي.

فيما أوضحت الفحوص الطبية الأولية التي أجراها الكوري هيون سو، السبت، إصابته في منطقة مفصل القدم، لكنه سيجري مزيداً من الكشوفات خلال اليومين المقبلين، من أجل تحديد مدة غيابه والوقوف على حالته.

وخرج جانج هيون سو في الدقيقة 83 من الكلاسيكو، ليدخل مكانه زميله ناصر الدوسري، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الهلال والاتحاد، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.