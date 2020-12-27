شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السوري عمر السومة مهاجم وهداف فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، أن نسبة بقائه مع الفريق الغربي متكافئة مع إمكانية رحيله، مع دخوله فترة الـ6 أشهر «الحرة» في عقده والتي تتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر دون العودة إلى ناديه.

وقال السومة في تصريحات صحفية أبرزتها جريدة «الرياضية» السعودية: «لا احب الحديث عن تفاصيل التجديد من أجل التركيز مع الفريق في الملعب؛ لكن نسبة التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي أو عدمه تبقى 50% لكل احتمال».

وعن هدفه الفوز الذي سجله من كرة ثابتة، أوضح السومة أن الصربي فلادان مليوفيتش مدرب الفريق كان حاسماً معهم في غرفة الملابس بين الشوطين وطالبهم بالفوز للمنافسة على اللقب.

وقال: «بالنسبة لي قررت التحرر داخل الملعب وجاءت الضربة الثابتة التي حالفني النجاح في تسجيلها في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة».

واختتم صاحب الـ(31 عاماً) حديثه مؤكداً على أن الأجواء الباردة في منطقة القصيم منعتهم من تقديم أفضل مالديهم في شوط المباراة الأول إلى جانب تألق لاعبي الرائد.