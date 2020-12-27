شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يعلن تعافي سداسي الفريق من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى طلائع الجيش تعافى السداسى المصاب بكورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضعوا لها استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، وبذلك أصبح السداسى إسلام جمال وإسلام محارب وعبدالرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى جاهزين للمشاركة في مواجهة زعيم الثغر، وفقا للرؤية الفنية لطارق العشرى المدير الفنى للفريق.
ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف في زعيم الثغر قبل مواجهته المقرر لها السبت المقبل 2 يناير بالجولة الخامسة للمسابقة باستاد جهاز الرياضة العسكري.
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