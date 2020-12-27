شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» على رادار اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عاد إلى دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقالت الصحيفة، إن الشياطين الحمر يرغب في التعاقد معه ولكنه سيواجه بعض المنافسة من ماوريسيو بوتشيتينو المدرب المحتمل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي. كان يونايتد أيضًا قريبًا من التوقيع مع ديبالا في صيف 2019، لكن هذه الخطوة فشلت بسبب الراتب ورسوم الوكلاء. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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