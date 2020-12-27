شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقبات تهدد استمرار «ساسى وأوباما ومصطفى» مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة تمديد عقود لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لكل من فرجانى ساسى لاعب الوسط المدافع ويوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم إلى جانب رغبة مصطفى محمد مهاجم الفريق في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتواجه اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز 3 أزمات خلال مفاوضات تمديد عقود اللاعبين وإقناع مصطفى محمد بالاستمرار حتى نهاية الموسم الجارى أولها الإغراءات المالية التي تلقاها الثلاثى خلال الأيام الماضية دفعت اللاعبين للتفكير في عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء رغم وجود اتفاق مبدئى مع المسؤولين على التواجد خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الأزمة الأولى في العروض الخليجية والأوروبية والمحلية التي تلقاها الثلاثى خلال الأيام الماضية، ووفقا لمصدر مطلع فإن فرجانى ساسى يمتلك عرضين من أحد الأندية السعودية والآخر من الدحيل القطرى اللذين تلقاهما مؤخرا بعد الجلسة التي جمعته مع طارق حشيش رئيس اللجنة القانونية في حضور وكيل اللاعب التونسى ووقع خلالها اللاعب على مذكرة تفاهم تفيد بموافقة «ساسى» على التمديد مقابل 1.7 مليون يورو إلى جانب جدولة مستحقاته المالية خلال ثلاثة أشهر، لكن اللاعب تراجع عن الاتفاق بساعتين وأبلغ مسؤولى القلعة البيضاء بعدم رغبته في الاستمرار وتمسكه بالحصول على 2.2 مليون يورو في الموسم حسبما اتفق مع أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وذلك بعدما تلقى وكيل اللاعب اتصالا هاتفيا من مسؤول بأحد الأندية الخليجية أكد خلاله رغبة النادى في ضمه مقابل 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد. ونفس الأمر بالنسبة ليوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم الذي يمتلك عرضين جادين أحدهما من نادى الوحدة السعودى الذي أبدى رغبته رسميا في ضم اللاعب مقابل 300 ألف يورو، في الوقت الذي يمتلك اللاعب عرضا آخر من نادى بيراميدز،

فضلا عن مفاوضاته السابقة مع مسؤولين بالنادى الأهلى، كان أوباما قد رفض عقد أي جلسة مع مسؤولى القلعة البيضاء لمدة خمس مرات وأبلغهم برغبته في المساواة مع طارق حامد لاعب الوسط المدافع الذي يتقاضى 17 مليون جنيه في الموسم، في الوقت الذي تدخل فيه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق لإقناع اللاعب بتمديد عقده وعدم الانسياق وراء الإغراءات المالية التي يتلقاها مؤخرا، بينما تمسك مصطفى محمد بالرحيل رغم اتفاقه السابق على الاستمرار بالقلعة البيضاء، لكن اللاعب تلقى عرضا جديدا من ناديى النصر السعودى ونانت الفرنسى الذي رفع عرضه لضم اللاعب إلى 3 ملايين دولار، والأزمة الثانية تكمن في عدم التنسيق بين لجنة الكرة واللجنة المؤقتة في تمديد عقود اللاعبين، ووفقا لمصدر مسؤول بالنادى- رفض ذكر اسمه- فإن أيمن يونس رئيس لجنة الكرة تمسك بتنفيذ اتفاقه مع فرجانى ساسى بحصوله على 2.2 مليون يورو في الموسم، في الوقت الذي يصر فيه طارق حشيش رئيس اللجنة القانونية على المذكرة التي وقع عليها اللاعب بالحصول على 1.7 مليون جنيه.أما الأزمة الثالثة تتمثل في تهديد كل من أحمد سيد زيزو وعبدالله جمعة وأحمد فتوح ومحمود جنش بالرحيل في حالة الموافقة على الشروط المالية لكل من فرجانى ساسى وأوباما خلال مفاوضات التجديد، لاسيما أن جمعه وفتوح وجنش تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ويحق لهم التوقيع لأى ناد آخر.

وتسعى لجنة الكرة جسم ملفات تجديد عقود اللاعبين قبل فترة الانتقالات

الشتوية المقبلة.