شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجدد الثقة فى «الشيشينى» وطوارئ استعدادًا للإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، اعتذار سامى الشيشينى عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، وقال «سليمان»: «(الشيشينى) مستمر في عمله، ولا يوجد خلاف بين الإدارة والجهاز الفنى عقب خسارة أسوان مباراتين متتاليتين، وأى فريق مُعرَّض للهزيمة»، مؤكدًا أنه قرر تجديد الثقة في الجهاز الفنى إلى نهاية الموسم، مهما كانت النتائج.في سياق آخر، رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، بقيادة «الشيشينى»، حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق استعدادًا لمباراة الإسماعيلى، المقرر لها غدًا الثلاثاء، والذى يسعى من خلالها أبناء الجنوب لاستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد، بعد فوزهم في أول جولتين أمام إنبى وطلائع الجيش والخسارة في الجولتين الثالثة والرابعة أمام المصرى والجونة.

من جانبه، أكد «الشيشينى» أن مباراة الإسماعيلى تمثل أهمية خاصة للجهاز الفنى واللاعبين، خصوصًا أنها تأتى بعد الهزيمة في مباراتين، وقال: «لا نسعى للتعرض للهزيمة الثالثة وضياع ما حققناه في الجولتين الأولى والثانية حتى لا ينفرط عقد الفريق ويتراجع في الترتيب».

وشدد «الشيشينى» على أنه درس نقاط القوة والضعف لدى المنافس، ورغم فارق الخبرة والإمكانيات بين لاعبى الفريق، والذى يصب في مصلحة الدراويش، فإن الفوز فقط شعار فريقه.