شكرا لقرائتكم خبر عن «ماهر» يشيد بلاعبى «المصرى» ويطالبهم باستمرار الروح القتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، أن النقطة التي حصل عليها فريقه بعد تعادله مع مصر المقاصة، في الوقت بدل الضائع، ستكون انطلاقة الفريق الحقيقية نحو احتلال مركز متقدم بالمسابقة والدخول في المربع الذهبى. وقال: رغم تواضع الأداء نسبيا إلا أن الروح العالية التي ظهرت على اللاعبين وتمسكهم بتحقيق نتيجة إيجابية، أبرز مكاسب اللقاء، ووجه الشكر للاعبيه على الروح القتالية، مؤكدا أن الحصول على نقطة مهمة وهدف في وقت قاتل يدل على الروح العالية والقتالية التي يتمتع بها اللاعبون.

وأضاف ماهر أن الفريق يسير بخطوات ثابتة خلال الجولات السابقة وبأسلوب فنى يحقق المطلوب من جميع اللاعبين وبتوازن بين الهجوم والدفاع، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة، وهذا ما تم نقله للاعبين قبل المباراة، ولكن خطف نقطة التعادل أفضل من الهزيمة في الوقت الحالى. من ناحية أخرى، من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، اليوم «الإثنين»، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفنى للاعبين عقب مباراة المقاصة، على أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها الأربعاء المقبل، والتى يعتبرها على ماهر عنق زجاجة للفريق، وتحقيق الفوز الثانى على التوالى والحفاظ على سجل الهزائم خاليا. يذكر أن فريق المصرى يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات أمام الإسماعيلى والجونة والمقاصة وفوز وحيد على فريق أسوان.