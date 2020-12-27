شكرا لقرائتكم خبر عن رأسية «أجايي» تحرم ليفربول من نقطتين ثمينتين في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرمت رأسية سيمي أجايي، مدافع نادي وست بروميتش، نادي ليفربول من نقطتين ثمينتين بعدما سجل التعادل لفريق في وقت قاتل خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر ليفربول على الشوط الأول تمامًا واستطاع التقدم بعد 12 دقيقة فقط عن طريق السنغالي ساديو ماني الذي استقبل كرة طولية من المدافع الكاميروني جويل ماتيب ليتسلمها على صدره ويسددها مباشرة في الشباك.

الشوط الثاني شهد اندفاع أكبر من وست بروميتش، وأهدر الفريقان عدد من الفرص المحققة أمام المرمى، قبل أن ينجح سيمي أجايي في استغلال ضربة ركنية ليرتقي لها ويضعها برأسه في شباك الحارس البرازيلي أليسون، محرزًا التعادل للضيوف.

ورفع ليفربول رصيده 32 نقطة محتفظًا بصدارته لجدول الترتيب، في الوقت الذي رفع فيه وست بروميتش رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير.