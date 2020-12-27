شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر ليفربول.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر نادي ليفربول أمام ضيفه وست بروميتش وتعادل معه بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم التعادل، يبقى ليفربول في المركز الأول برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني إيفرتون، ويأتي ثالثًا ليستر سيتي برصيد 28 نقطة، ويحل مانشستر يونايتد رابعًا بـ 27 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي خامسًا برصيد 26 نقطة. وينتظر توتنهام مواجهة وولفرهامبتون بعد قليل. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 1. ليفربول (32 نقطة) 2. إيفرتون (29 نقطة) 3. ليستر سيتي (28 نقطة) 4. مانشستر يونايتد (27 نقطة) 5. مانشستر سيتي (26 نقطة) 6. أستون فيلا (25) 7. تشيلسي (25 نقطة) 8. توتنهام (25 نقطة) 9. ساوثهامبون (25 نقطة) 10. وست هام (22 نقطة) 11. ليدز يونايتد (20 نقطة) 12. وولفرهامبتون (20 نقطة) 13. نيوكاسل (18 نقطة) 14. كريستال بالاس (18 نقطة) 15. أرسنال (17 نقطة) 16. برايتون (13 نقطة) 17. بيرنلي (13 نقطة) 18. فولهام (11 نقطة) 19. وست بروميتش (8 نقاط) 20. شيفيلد يونايتد (نقطتان) الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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