نقل مباراة الأهلي والتعاون إلى ملعب الشرائع

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وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، لكن أعمال الصيانة والزراعة الشتوية التي تجرى على الملعب حالت دون ذلك.ويلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره التعاون السبت المقبل الموافق 2 يناير.
ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.
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