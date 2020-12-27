نقل مباراة الأهلي والتعاون إلى ملعب الشرائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أمس الأحد نقل مباراة الأهلي والتعاون إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، لكن أعمال الصيانة والزراعة الشتوية التي تجرى على الملعب حالت دون ذلك.

ويلتقي فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره التعاون السبت المقبل الموافق 2 يناير.

ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.