إصابة لاعب الهلال جانغ هيون سو بمفصل القدم

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وأكد الحساب الرسمي للفريق العاصمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الكوري الجنوبي تعرض لإصابة في مفصل القدم، مشيرا إلى أن الفحوص الطبية الأولية أظهرت تعرض لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الكوري الجنوبي جانج هيون سو لإصابة في مفصل القدم. وسيجري اللاعب خلال اليومين المقبلين أشعة على موضع إصابته، للوقوف على حالته.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي الهلال عن حجم إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو الذي غادر أرضية الملعب في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد مصابا.وأكد الحساب الرسمي للفريق العاصمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الكوري الجنوبي تعرض لإصابة في مفصل القدم، مشيرا إلى أن الفحوص الطبية الأولية أظهرت تعرض لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الكوري الجنوبي جانج هيون سو لإصابة في مفصل القدم. وسيجري اللاعب خلال اليومين المقبلين أشعة على موضع إصابته، للوقوف على حالته.

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