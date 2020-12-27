6 أعوام حرمان من جائزة أفضل لاعب سعودي في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر إعلامية مطلعة لـ«مكة» خلو قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي 2020 من أي لاعب سعودي على الرغم من مشاركة 4 فرق سعودية في دوري الأبطال الآسيوي في نسخته الأخيرة، والتي صاحبها حالات جدلية بعد استبعاد الهلال من البطولة 2020، نظرا لعدم قدرة النادي على تقديم قائمة تضم 13 لاعبا لخوض المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، بسبب غياب لاعبيه بعد تعرضهم لفيروس كورونا وحملت قائمة الاتحاد الآسيوي المرشحين لجائزة أفضل لاعب 8 لاعبين، وهم: الإيرانيان محمد حسين كنعاني وشجاع خليل زاده، والعراقي بشار رسن، والقطري أكرم عفيفي، والكوريان الجنوبيان وون دو جاي ويون بيت غارام، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والماليزي صفوي راسيد. الإيرانيان محمد حسين كنعاني وشجاع خليل زاده، والعراقي بشار رسن، والقطري أكرم عفيفي، والكوريان الجنوبيان وون دو جاي ويون بيت غارام، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والماليزي صفوي راسيد. يشار إلى أن الجائزة غابت عن اللاعبين السعوديين منذ 6 سنوات بعد أن حققها 5 لاعبين في سنوات مختلفة. اللاعبون السعوديون الذين حققوا جائزة أفضل لاعب آسيوي 1994 سعيد العويران 2000 نواف التمياط 2005 حمد المنتشري 2007 ياسر القحطاني 2014 ناصر الشمراني قائمة الاتحاد الآسيوي للاعبين المرشحين: محمد حسين كنعاني، وشجاع خليل زاده (إيران) بشار رسن (العراق) أكرم عفيفي (قطر) وون دو جاي، ويون بيت غارام (كوريا الجنوبية) جلال الدين ماشاريبوف (أوزبكستان) صفوي راسيد (ماليزيا)

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