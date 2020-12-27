شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يمتدح تطور كانسيلو مع مانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : مصعب الفكي

امتدح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أداء لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو الذي ساهم بشكل كبير في مباراة الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، أمس السبت، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال جوارديولا : عن انضمام كانسيلو للفريق في الموسم الماضي، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له ، لكنه تأقلم سريعاً ، الآن بدأت أفهم طريقة لعبه وتفكيره في كرة القدم، هو لاعب مميز ولديه جودة عالية، كما يتمتع بقوة بدنية مميزة ، صحيح أنه أحيانا يكون مشتتا وطلبت منه المزيد من التركيز وأنا على ثقة بأنه سيقدم الأفضل مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف: من الناحية الدفاعية هو مميز وسريع ، لقد استفدنا منه كثيراً في الموسم الحالي، ونحن سعداء بذلك ، لديه جودة خاصة في الثلث الأخير من الملعب ويتمتع بالشجاعة ويركض خلف الكرة ويطاردها، ويريد أن يشارك في المباريات، لقد طلبت منه في بعض المباريات أن يلعب في مركز لم يعتد عليه مثل اللعب أكثر في الداخل مع أنه يفضل دائماً اللعب في الخارج، واستطاع أن يطبق ما قلته له.

وعن أداء كانسيلو في مباراة نيوكاسل السبت قال جوارديولا: لقد ساهم مع زملائه في تحقيق الفوز، في الشوط الثاني كان مميزاً ونشطاً في الجهة اليمنى مع رحيم ستيرلنج بشكل كبير ونجح في صنع العديد من الفرص، ما زلنا نتوقع منه الكثير في المرحلة المقبلة.

وكان كانسيلو انضم رسمياً إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2019 ويمتد عقده مع الفريق في الإنجليزي حتى صيف عام 2025.