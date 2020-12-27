شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر طارق ومحمد مصطفى لاعبى سلة الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المسحة التى خضع لها لاعبو فريق سلة الأهلى والاتحاد قبل مواجهتهم اليوم فى ذهاب نصف نهائى دورى كرة السلة رجال عن إيجابية عينة الثنائى "عمر طارق ومحمد مصطفى" لاعبى الفريق الأحمر، كما أسفرت العينة عن استمرار إيجابية عينة الثلاثى "عمرو الجندى وعبد الفضيل إبراهيم وإيهاب أمين".

من ناحية أخرى، أثبتت المسحات التى خضعت لها سيدات سبورتنج والأهلى إيجابية عينة هاجر عامر لاعبة سبورتنج رغم نزولها الملعب قبل انطلاق المباراة وبعد ظهور النتيجة خرجت من الملعب وتم تعقيم الصالة قبل اللقاء الذى يجمع الفريق السكندرى ونظيره الأحمر، وتقام مباراة الأهلى والاتحاد بصالة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتغلب فريق كرة السلة بالأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة رجال المرتبط تحت 16 عاما ولكن ظهرت نتيجة المسحات عقب نهاية المباراة.

كما ظهرت 7 حالات مصابة بفيروس كورونا فى فريق الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى عقب انتهاء المباراة مع الأهلي.

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بعد ثبوت اصابة 7 لاعبين لأن نتيجة المسحة ظهرت بعد المباراة وشهدت مشاركة المصابين فى مباراة الأهلي، وما نتج عنه من وجود مخالطة بين اللاعبين، خشية من انتشار العدوى لعدد آخر من اللاعبين.