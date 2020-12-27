شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بهدف على سيراميكا فى شوط أول مغلق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سيراميكا كليوباترا بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بمواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة أيضاً بعد تأجيل مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للمسابقة.

وشهد الشوط تضيق للمساحات من كلا الفريقين، وسط غياب الحلول الفردية، لاسيما وإن بيراميدز نجح فى تسجيل هدف التقدم من كرة ثابتة أرسلها عبد الله السعيد عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل منها على جبر هدف التقدم فى الدقيقة 13، ولم يساهم الهدف فى فتح المساحات أمام أى من الفريقين، بل استمر تضيق المساحات هو عنوان الشوط.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي، خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، خط الوسط: كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى، الهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين.