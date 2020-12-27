شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عماد عبد العزيز: الزمالك بتاريخه وبطولاته "عمره ما يهتز"..وأبارك للخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إن اللجنة منذ صدور القرار تبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية، موضحا أنه جار عقد عدة اجتماعات لبحث كل الملفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن نادى الزمالك بتاريخه وبطولاته "عمره ما يهتز"، وكفيل بتجاوز كل الأزمات، مؤكدا أن اللجنة تبذل جهد كبير لنمر بسلام في هذه المرحلة، وقادرون على تجاوزها وجارى تدبير بعض الموارد المالية لتساعد اللجنة للسير قدما لصالح نادى الزمالك

وردا على تساؤل الإعلامى سيد على، عن تهنئته لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جائزة نادى القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "حلوب سوكر" بدبى، قال: "النادى الأهلى نادى كبير ونادى جماهيرى ونادى بطولات، ونادى الزمالك كبير ونادى بطولات، ونبارك للسيد محمود الخطيب، ولسه سامع الخبر، ولا أهلى بدون زمالك ولا زمالك بدون أهلى"، لافتا إلى أن اللجان الرياضية قائمة كام هي، واللجان الفنية والإدارية سيتم إعادة هيكلتها.