شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يتقدم لبيراميدز أمام سيراميكا بعد 13 دقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز على جبر، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك سيراميكا بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة فى الدقيقة 13 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة أيضاً بعد تأجيل مباراة الفريقين بالجولة الثالثة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي، خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، خط الوسط: كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى، الهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين.