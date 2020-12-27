شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تستكمل سلسلة لقاءاتها الحوارية حول نبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الشباب والرياضة سلسلة لقاءاتها الحوارية التى تقيمها ضمن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعقدت اليوم ندوة على مسرح الوزارة بحضور أحمد حسن "نجم منتخب مصر السابق"، والدكتور صالح السقا "رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية"، والحكم الدولى إبراهيم نور الدين مع الإعلامى كريم رمزي.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة مستمرة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر فى جهودها ومبادراتها للعمل على نشر ثقافة نبذ العنف، وتوعية المواطنين والرياضيين بأهمية نبذ العنف لتسود الروح الرياضية بين اللاعبين، والعمل على إنهاء حالة الاحتقان والتعصب بين الجماهير فى جميع المنافسات وليس كرة القدم فقط، مع التأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة ومعرفة المعلومات والآراء من مصادرها الصحيحة، وايضاح الصورة الصحيحة للمواقف المختلفة.

من جهته أكد أحمد حسن ضرورة نبذ التعصب والعنف بين الجماهير، وأن كل شخص صاحب منصب هو مسؤل عن نبذ التعصب وعدم بث الكراهية بين الأندية المصرية، فيما شدد الدكتور صالح السقا على الإعلاميين فى توضيح الحقائق والبعد عن الشبهات والأمور غير الموثوق من مصادرها، للعمل على وأد الفتن فى بدايتها ودحرها، موضحا أن ميثاق الإعلاميين الذى يتم العمل به الآن يضع الكثير من الأمور فى نصابها، والحد من الخروج عن النص.

وأكد الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أن الدولة ووزارة الشباب والرياضة اتخذت خطوات جيدة فى العمل على نشر نبذ التعصب بين فئات المجتمع، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهئية الوطنية للإعلام لهما دور أساسى فى عدم بث التعصب وجعل كل الاندية المصرية سواسية وعدم التفرقة بينهم.



أحمد حسن وإبراهيم نور الدين عل مسرح وزارة الشباب



وزير الرياضة فى مسرح الوزارة



وزير الشباب مع أحمد حسن وإبراهيم نور الدين