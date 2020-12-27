شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مروان والشحات وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى الممتاز، بعد تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك فى الجولة الرابعة من عمر المسابقة لأسباب أمنية.

وشهدت قائمة الأهلى عودة على معلول وحسين الشحات ووليد سليمان ومروان محسن بعد غياب معلول فى مباراة سونيديب لإراحته، وعودة الثلاثى الشحات وسليمان ومروان من الإصابات التى لحقت بهم، بينما استبعد الثلاثى المصاب بكورونا عمرو السولية وقفشة ورامى ربيعة، وجيرالدو وجونيور أجايى للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق التى أعلنها الجهاز الفنى لتضم 22 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلى معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 6 نقاط خلف الجونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بينما يتبقى مباراتين للأهلي.

وتغلب الأهلى على المقاصة فى افتتاح الدورى ثم على غزل المحلة فى الجولة الثانية ونجح فى تسجيل 6 أهداف كأقوى خط هجوم فى الدورى رغم لعب مباراتين فقط، وبواقع 3 أهداف فى كل مباراة.