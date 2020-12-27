شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يلغى تعليق النشاط ويخطر الأندية باللعب يوم واحد فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإتحاد بيان جديد يفيد بالتراجع عن موقف تعليق النشاط الذى صدر أمس وفق البيان الأول للجنة الأولمبية بتعليق أنشطة الصالات المغطاه لمواجهة فيروس كورونا قبل أن يصدر بيان توضيحي مساءً يفيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المنافسات.

وجاء مضمون البيان كالتالى :

بيـــــــان هـــــــام

إلحاقآ للبيان الصادر أمس بتعليق كافة أنشطة الإتحاد حتي يوم 16/1/2021م ، وإيماءآ إلي البيان الإلحاقي من اللجنة الأولمبية المصرية وبيان وزارة الشباب والرياضة ، وإلي الإتصالات المكثفة التي تمت بين كل المسئولين ، وحيث أشير إلي أن إيقاف النشاط بالكامل هو مسئولية لجنة إدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ، يتوجه الإتحاد المصري للكرة الطائرة لكافة الأندية بإفادتهم بإلغاء بيانه الصادر أمس وعلي أن يتم إستمرار العمل في كافة البطولات طبقآ للجداول الصادرة إعتبارآ من يوم الجمعة الموافق 1/1/2021م ، وطبقآ لمايلي :

1- تجري كافة المباريات لكافة المراحل علي مستوي الجمهورية والمناطق يوم واحد فقط من كل أسبوع حتي نهاية أجازة نصف العام والإمتحانات بتاريخ 9/2/2021م .

2- مرحلة الممتاز (أ) رجال وسيدات ( أيام اللعب الجمعة فقط من كل أسبوع حتي 9/2/2021م )

3- مرحلة الممتاز (ب) ( أيام اللعب السبت فقط من كل أسبوع حتي 9/2/2021م )

4- مرحلة الممتاز (ج) ( أيام اللعب الإثنين فقط من كل أسبوع حتي 9/2/2021م )

5- المراحل السنية عدا البراعم ( حسب جداول المناطق )

6- تجري مراحل البراعم للبنين والبنات من سن 8 سنوات وحتي 13 سنة بحضور عدد ( 1 ولي أمر فقط لكل لاعب أو لاعبة )

7- بدءآ من 10/2/2021م تجري كافة المباريات بواقع مبارتان أسبوعيآ طبقآ للجداول

8- تجري كافة المباريات بدون جماهير

الإجراءات الإحترازية الواجب توافرها كالآتي :

1- ضرورة الإلتزام بكافة ما ورد في الكود الصادر من وزارة الشباب والرياضة بخصوص جائحة كورونا .

2- الإلتزام بمتطلبات نشرة التعليمات التنظيمية لعام 2020م/2021م صفحة (59) ، وسوف يتم تعليق مباريات أي نادي به إصابة واحدة مؤكدة لمدة (72 ساعة ) لحين قيام النادي بإجراء التحاليل المطلوبة وبيان موقف باقي اللاعبين وإخطار الإتحاد مدعمآ بتاريخ هذه التحاليل .

3- عدم السماح للاعبين بإستخدام غرف خلع الملابس .

4- النادي المستضيف ( مسؤل عن تعقيم الملعب تعقيمآ طبيآ سليمآ )

5- التواجد بالملعب أثناء المباراة ( عدد 14 لاعب مسجل بورقة التسجيل + 5 جهاز + إداري ) لكل فريق فقط .

6- مراعاة التباعد في الجلوس بالنسبة لللاعبين والجهاز علي مقاعد اللاعبين .

تهيب اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد كافة المسؤلين بالأندية الإلتزام بالأكواد المرسلة من قبل

حفظ الله مصر وشباب وشابات مصر من أي سوء.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة فى الصالات المغلقة، فى ضوء ما تلقته وزارة الشباب والرياضة من استفسارات حول موقف البطولات المقامة داخل الصالات المغلقة، وأن الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل طبية اللجنة الأولمبية جاء بالتنسيق مع الوزارة وضمن سلسلة التعميمات الهادفة الموجهة لكافة الهيئات الرياضية للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والأمان فى الملاعب