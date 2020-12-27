الامارات | ميسي يغيب عن برشلونة أمام إيبار بالدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب عن برشلونة أمام إيبار بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح نادي برشلونة الضوء الأخضر للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، لتمديد إجازته في عيد الميلاد (كريسماس)، ليغيب عن المباراة المقبلة أمام إيبار ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد غد الثلاثاء.

وأعلن برشلونة اليوم الأحد "لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي يكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات بعد مباراة برشلونة وإيبار".

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، لايزال ميسي في مسقط رأسه بمدينة روزاريو الأرجنتينية، للاحتفال بفترة الأعياد مع أسرته.



من المقرر أن يعود ميسي لإسبانيا بعد غد الثلاثاء، وسيكون لائقا للمشاركة في التدريبات استعدادا للقاء برشلونة مع هويسكا في الثالث من كانون ثان/يناير المقبل.



اعتبار من الأول من الشهر القادم، سيكون ميسي في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع برشلونة، وبالتالي سيكون حرا في التفاوض مع الأندية الأخرى للرحيل عن قلعة (كامب نو).



ولا يتوقع أن يمارس اللاعب هذا الحق، بل من المنتظر أن يحدد مصيره بعد نتيجة انتخابات رئاسة برشلونة، التي تجرى في 24 من الشهر القادم.

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