الامارات | تعيين مدرب الأهلي والزمالك السابق مديراً فنياً لشالكه الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدرب الأهلي والزمالك السابق مديراً فنياً لشالكه الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين شالكه المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، السويسري كريستيان غروس مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.

ويتذيل شالكه الترتيب بأربع نقاط من 13 مباراة ولم يفز في آخر 29 مباراة في دوري الأضواء.

وكان الأهلي السعودي هو آخر فريق عمل فيه غروس حتى فبراير الماضي كما سبق له تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي وشتوتجارت الألماني والزمالك المصري.

ونال غروس لقب الدوري السويسري أربع مرات مع جراسهوبر ومرتين مع بازل.

وقال غروس في بيان "يجب أن نحدد هدفنا ونعمل على تحقيق النتائج. أريد رؤية حماس اللاعبين طيلة الوقت.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أجواء جيدة والالتفاف حول الفريق من أجل استعادة النجاح. سأقدم كل ما لدي لتحقيق أهدافنا سويا".

وأصبح غروس هو المدرب الرابع لشالكه هذا الموسم ويتولى المسؤولية بدلا من هوب ستيفنز الذي عمل لفترة مؤقتة بعد رحيل مانويل باوم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان شالكه أقال ديفيد فاجنر في سبتمبر أيلول وتعاقد مع باوم.

وستكون أول مباراة لغروس مع فريقه الجديد في مواجهة هيرتا برلين في الدوري في الثاني من يناير.

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