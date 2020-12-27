شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» يصعق ليفربول «صلاح» بهدف التعادل في وقت قاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل سيمي أجاي، مدافع نادي وست بروميتش الإنجليزي، هدف التعادل لفريقه مع ليفربول، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 15.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 82 لوست بروميتش برأسية رائعة من أجايي خدعت أليسون وسكنت شباكه، لتصبح النتيجة 1-1.