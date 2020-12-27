شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى أزماته فى مواجهة سموحة العنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضيفًا على نظيره سموحة، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز. وحقق الزمالك أربع نقاط من أول مواجهتين، حيث تغلب على المقاولين بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، واكتفى بتعادل إيجابى بهدف لكل فريق مع بيراميدز في الجولة الماضية. ويعانى الفارس الأبيض، خلال الفترة الأخيرة، من العديد من الأزمات التي ضربت صفوفه، ورغم هذا يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، العبور بالفارس الأبيض إلى بر الأمان وتحقيق الفوز في مباريات الدورى. ويدخل أبناء القلعة البيضاء مواجهة أمام سموحة من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط وعدم التفريط فيها، خاصة بعدما تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام بيراميدز. ومن المقرر أن يكون الدولى التونسى فرجانى ساسى جاهزًا لمواجهة الزمالك وسموحة، بعد تعافيه من كدمة تعرض لها، لكن سيغيب عن الفارس الأبيض كل من محمد عبدالسلام وطارق حامد ومحمود علاء وحسام أشرف وأسامة فيصل لإصابتهم بفيروس كورونا، بجانب عبدالله جمعة لعدم الجاهزية البدنية.

ويدخل باتشيكو اللقاء بتشكيل يتكون من محمد أبوجبل، وأمامه كل من حازم إمام، محمد عبدالغنى، محمود الونش، أحمد أبوالفتوح، محمد أشرف روقا، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، حميد أحداد. أما على الجانب الآخر، يدخل سموحة المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على وصيف النسخة الماضية من الدورى، حيث خاض الفريق حتى الآن في 13 مباراة بدون هزيمة. وخاض سموحة في الدورى 3 مواجهات، تعادل في اثنتين منها أمام غزل المحلة والاتحاد السكندرى، بينما حقق الموج الأزرق الانتصار في مباراته الثالثة، وكانت على حساب وادى دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد.