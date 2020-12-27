«الخطيب» يقتحم ستوديو «أبوظبي الرياضية» على الهواء: «أهلًا يا أسطورة» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتحم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ستوديو قناة «أبوظبي الرياضية» على الهواء مباشرة أثناء حضوره حفل «جلوب سوكر» لاستلام جائزة نادي القرن الأفريقي والنادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط في آخر 20 عامًا.
وأثناء الاستوديو، الذي كان ضمن حضوره المحلل المصري خالد بيومي، فوجئ الحاضرون بدخول الكابتن محمود الخطيب من أجل مصافحتهم وتحيتهم.
وأصر خالد بيومي على الوقوف لتحية الخطيب، فيما رحب به المذيع قائلًا: «أهلًا يا أسطورة».
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