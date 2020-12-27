شكرا لقرائتكم خبر عن قوة الأهلى تصطدم بطموح الاتحاد السكندري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الاتحاد السكندرى، على ملعب استاد السلام. ويدخل الأهلى بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على بطل النيجر في استهلال مشواره في البطولة الإفريقية، أملًا في مواصلة حصده العلامة الكاملة في الجولة الثالثة على التوالى، بعد الفوز على مصر المقاصة وغزل المحلة في الجولتين الماضيتين، وتصطدم قوة الأهلى بطموح الاتحاد السكندرى، الذي نجح في تحقيق أولى مفاجآت الموسم بالفوز على بيراميدز في استهلال الدورى، ورغم تعادله أمام سموحة، فإنه يتطلع لمواصلة المفاجآت بإلحاق أول هزيمة ببطل الدورى. المباراة خارج الخطوط لن يقل حماسها عن خارجها، فالمواجهة تشهد عودة «موسيمانى» مجددًا إلى قيادة الفريق، بعد تماثله للشفاء، حيث يأمل في استكمال مسيرته الناجحة، إلا أنه يواجه خصمًا عنيدًا، هو حسام حسن، الذي دائمًا ما تشهد المباريات التي يقود الفرق فيها أمام الأهلى الندية والحماس، ويأمل عميد لاعبى العالم في حصد النقاط الثلاث لاستمرار الانطلاقة القوية مع زعيم الثغر. وشهدت تدريبات الأهلى الأخيرة للفريق التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفنى في تطبيقها، بجانب التركيز على التسديد المباشر على المرمى، وتدريب اللاعبين على كيفية الاستفادة من العرضيات لتسجيل الأهداف.

ويُنتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف. على الجانب الآخر، استعد حسام حسن للمواجهة جيدًا من خلال مشاهدة مواجهة الأهلى الأخيرة مع بطل النيجر ومواجهتيه أمام المقاصة والمحلة لمعرفة جميع نقاط القوة والضعف أملًا في إحكام سيطرة الاتحاد على مجريات الأمور وتحقيق الفوز.