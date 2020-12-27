شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن قبوله الرئاسة الشرفية لناد عربي شهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

ونشر «آل الشيخ» خطابًا تلقاه من النادي السوداني معلقًا عليه قائلًا: «تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق... وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي».

وأضاف: «أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرًا لكم».