شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن قبوله الرئاسة الشرفية لناد عربي شهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.
ونشر «آل الشيخ» خطابًا تلقاه من النادي السوداني معلقًا عليه قائلًا: «تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق... وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي».
وأضاف: «أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرًا لكم».
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