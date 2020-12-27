شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: الخطيب أحرجنا بعد حصوله على جائزة نادي القرن الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الناقد الرياضي خالد بيومي إن النادي الأهلي الشهير بـ«القلعة الحمراء» هو من أعظم أندية العالم وذلك عقب فوز الأهلي بجائزة نادي القرن الافريقي واعظم اندية القارة قاطبة.

وأضاف في تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية»: «تكريم الأهلي اليوم هو نتاج سلسلة عمل كبير جدًا داخل منظومة النادي الأهلي التي تشرفنا جميعًا، والبعض يقول إننا نجامله ولكن التاريخ والألقاب ووضعه واسمه فرضه على العالم كله».

ودخل «الخطيب» على الهواء مباشرة إلى الاستديو المقام على هامش الاحتفالية وقدم التحية للمذيع والضيوف ثم انصرف مباشرة.

وتابع قائلا: «الكابتن محمود الخطيب أحرجنا بأخلاقه بعد دخوله الاستوديو الآن، وهذا في الحقيقة شرف كبير لنا جميعًا، وأخلاقه تسبب لنا حرجًا كبيرًا بسبب حيائه وادبه».

وحصل «الخطيب» على جائزة الأهلي كنادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالشرق الأوسط، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.

وقال «بيومي»: «محمود الخطيب أسطورة حقيقة بالنسبة لنا في الوطن العربي وفي إفريقيا، ويمثل شيئًا كبيرًا في الكرة المصرية».

وأكمل: «مهما تكلمنا عنه لن نعطيه حقه فنيًا أو كرويًا أو على المستوى الأخلاقي، ونتشرف كمصريين بأننا نمتلك ناديًا مثل الأهلي».

واختتم قائلًا: «تتاح لنا فرصة أننا نقول إن الأهلي واحد من أعظم الأندية الموجودة في العالم».