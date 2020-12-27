شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من التعاقد مع «مجلى» بأوامر «موسيمانى».. و«سيرينو» يوقع 3 مواسم مقابل 43 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، التعاقد مع لاعب خط وسط، ليكون بديلًا لعمرو السولية حال غيابه بسبب الإصابة أو الإيقاف، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الأهلى بدأوا بالفعل في تنفيذ طلب المدير الفنى الجنوب إفريقى، وذلك عن طريق الدخول في مفاوضات مع نادى المقاولون العرب، من أجل التعاقد مع محمد مجلى، لاعب خط وسط ذئاب الجبل، بعد تألق اللاعب في الموسم الماضى. ومن المنتظر أن تكون هناك خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة بين أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، و«مجلى»، من أجل إنهاء كافة تفاصيل التعاقد، بعد اتفاق مسؤولى الأحمر مع إدارة المقاولون العرب على ضم اللاعب في يناير المقبل.

في نفس السياق، حصل النادى الأهلى على توقيع الأوروجويانى جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقى، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكترونى، وتم الاتفاق على أن يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار في الموسم الأول، ثم 900 ألف دولار في الثانى، وفى الموسم الثالث يحصل على مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليون جنيه في الثلاث سنوات.

ومن المنتظر وصول اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمى بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولى نادى صن دوانز، مقابل 2.5 مليون دولار للنادى الجنوب إفريقى.

من ناحية أخرى، أجرى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اتصالًا بإبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلى، وشدد على التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة، كما سيكون هناك إعارات من القلعة الحمراء للدراويش من أجل عودة القلعة الصفراء مرة أخرى إلى تحقيق النتائج الجيدة.