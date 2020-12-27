أسوان يعالج أخطاء مبارتي المصري والجونة استعدادًا للإسماعيلي الثلاثاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى تدريباته الصباحية اليوم الأحد استعدادا للقاء الإسماعيلى بالجولة الخامسة للدورى الممتاز الثلاثاء 29 ديسمبر تحت قيادة الكابتن سامى الشيشينى المدير الفني والجهاز المعاون . وركز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء الفردية والجماعية التي ظهرت على أداء الفريق خلال مباراتي المصري والجونة . وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة الحرص على تحسين الصورة والأداء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلى والعمل على تطوير الأداء الهجومى للفريق وخلق فرص للمهاجمين للتهديف واستغلال أنصاف الفرص لإحراز أهداف. وأدى حراس المرمى طلعت الجبلاوى وخالد وليد وعمر رضوان تدريباتهم تحت قيادة كابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى ويفتقد أسوان خلال المباراة القادمة جهود كل من اللاعب المدافع محمد جابر لحصوله على بطاقة حمراء أمام الجونة واللاعب محمود صلاح لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المصرى. الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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