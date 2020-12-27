شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبان» يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، والتي ستجمع الفريقين على استاد السويس.

وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالى، في حراسة المرمى، عامر عامر، خط الدفاع، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، وفى الوسط، كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، ومهاجم وحيد، شادى حسين