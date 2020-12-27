شكرا لقرائتكم خبر عن «شعبان» يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سيراميكا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام، والتي ستجمع الفريقين على استاد السويس.
وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالى، في حراسة المرمى، عامر عامر، خط الدفاع، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، وفى الوسط، كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، ومهاجم وحيد، شادى حسين
-
الوضع في مصر
-
اصابات
131,315
-
تعافي
109,462
-
وفيات
7,352
كانت هذه تفاصيل خبر «شعبان» يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.