شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة «رابيد تيست» للاعبي الأهلي.. وجيرالدو يغيب عن مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سلبية عينة «رابيد تيست» الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها الفريق أمس، وتم الاطمئنان على سلامة كل اللاعبين وجاهزيتهم لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى، في اطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

كما تقرر غياب الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، عن المباراة بعدما اشتكى اللاعب من شد في عضلة السمانة، ولن يكون جاهزا لمباراة الاتحاد غدا.

سلبية عينة «رابيد تيست» للاعبى الأهلى وجيرالدو يغيب عن مباراة الاتحاد بسبب الإصابة