شكرا لقرائتكم خبر عن بيرايمدز يعلن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي سيراميكا في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام والتى تجمع الفريقين باستاد السويس.

وجاء تشكيل الفريق للمباراة كالتالى، في حراسة المرمى، شريف إكرامي، خط الدفاع، على جبر، أحمد سامي، طارق طه، أحمد فتحي، وفى خط الوسط، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عبدالله السعيد، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، ومهاجم وحيد، جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة، مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، إسلام عيسى، أحمد توفيق، محمود حمادة، إيريك تراوري، محمود وادي، دودو الجباس