شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي| ليفربول (1) - (1) وست بروميتش (الشوط الثاني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي ليفربول نظيره وست بروميتش على ملعب أنفيلد في إطار الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، كورتيس جونز

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو

أما وست بروميتش فجاء تشكيله كالآتي:

حراسة المرمى: سام جونستون

الدفاع: دارنيل فورلونج، سيمي أجاي، دارا أوشي، كارين جيبس

الوسط: مات فيليبس، رومين ساويرز، كونور جالاجير، جرادي ديانجانا، كالوم روبينسون

الهجوم: كارلان جرانت

أبرز أحداث المباراة

. انطلاق المباراة

د12. جووووووووووووول الهدف الأول لليفربول عن طريق ساديو ماني مستغلًا تمريرة طولية رائعة من ماتيب تسلمها على صدره داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك

د34. تسديدة قوية من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

د47. وست بروميتش كاد يباغت ليفربول بهجمة مرتدة يخرجها روبيرتسون من منطقة الخطورة

انتهاء الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

د60. إصابة ماتيب وخروجه ودخول ويليامز

د65. رأسية خطيرة من محمد صلاح تمر فوق العارضة

د70. هجمة خطيرة للغاية من وست بروميتش وانفراد لجرانت ينقذه أليسون ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة وعلى تقدم ليفربول

د82. جوووووووووول هدف التعادل لوست بروميتش برأسية أجايي

د89. هجمة في منتهى الخطورة لليفربول من رأسية رائعة لفيرمينو ينقذها حارس وست بروميتش بصعوبة إلى ركنية

د90. 4 دقائق وقت بدل ضائع