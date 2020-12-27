شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن إصابة السيد سالم بكورونا وغيابه عن مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الاتحاد السكندرى، عن إصابة أحد أهم عناصره قبل مواجهة الأهلي، مساء غدا الإثنين، على أرض ملعب استاد السلام، ضمن منفاسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وأعلن الاتحاد غياب لاعبه السيد سالم، ظهير أيسر الفريق، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وتعرض الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لصدمة، بعد تأكد غياب اللاعب، نظرًا لغياب محمود شعبان الظهير الأيمن بعد إجراءه عملية جراحية، حيث أنه سيفقد عنصرين أساسيين في خط الدفاع.