شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يخسر مع التعاون من العين متذيل جدول الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص فريق العين السعودى ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه على ضيفه التعاون بهف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد خوانبي في الدقيقة 16، ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط، تخلى بها عن المركز الأخير قافزا للمركز 14، بينما بقي التعاون على رصيده السابق 14 نقطة سادسا، بتلقيه الخسارة الثالثة حتى الآن.

وحاول كارتيرون مدرب التعاون، تعزيز قدرات فريقه الهجومية، بالدفع بأكثر من لاعب من أصحاب النزعة الهجومية، لكن دفاع العين حافظ على انضباطه وتجمل ضغط التعاون الهجومي.