شكرا لقرائتكم خبر إيفرتون يهزم شيفيلد يونايتد ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - 0، بعد أن سجل الهدف الوحيد لاعبه جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 80.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.

وقفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل 2 - 0 أمس الأول في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إلكاي جويندوجان في الدقيقة 14، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الـ12.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما استحوذ مانشستر سيتي على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق نيوكاسل، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم ينتظر مانشستر سيتي طويلا، حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء، عندما مرر كيفين دي بروين تمريرة خلف مدافعي نيوكاسل، استلمها رحيم سترلينج داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافعي الفريق قبل أن يمرر الكرة إلى إلكاي جويندوجان على حدود منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف استمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما استمر تراجع لاعبي نيوكاسل لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، ولكنها لم تسفر عن شيء، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب.

ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق مانشستر سيتي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في المقابل ظل فريق نيوكاسل معتمدا على خطته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وشهدت الدقيقة 55 تسجيل مانشستر سيتي الهدف الثاني، عندما مرر جواو كانسيلو كرة عرضية من الناحية اليمنى حاول أحد مدافعي نيوكاسل تشتيتها لتصل إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نيوكاسل، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2 - 0.